Де Росія буде тиснути на фронті восени: оцінка ISW

Україна, Понеділок 08 вересня 2025 11:29
UA EN RU
Де Росія буде тиснути на фронті восени: оцінка ISW Фото: Росія зосередить сили цієї осені на Донбасі (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Савченко Юлія

Восени Росія буде знову намагатися захопити Покровськ та Костянтинівку, але темпи наступу залишаються повільними.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України".

За оцінками ISW, ключовим напрямком для РФ восени залишиться Донецька область. Основна увага зосередиться на спробах захопити Покровськ і Костянтинівку, а також на підготовці до боїв проти українського "фортифікаційного поясу" у районах Слов’янськ, Дружківка та Краматорськ.

Командування РФ перекидає до Донецької області морську піхоту та повітряно-десантні війська, раніше розташовані на півночі Сумщини та Херсонського напрямку.

"Це свідчить, що головний акцент осінньої кампанії Росії знову робитиметься саме на Донецькій області - в районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки", - каже аналітик ISW з питань Росії Ґрейс Мепес.

Покровськ - основна ціль

Російські війська розширюють свої позиції навколо Покровська, створюючи загрозу українським позиціям у місті. Темпи наступу залишаються повільними, а відставання від планів, розроблених ще в 2024 році, все ще помітне.

"Російські війська можуть зрештою досягти успіху в захопленні Покровська восени 2025 року (спроби тривають із жовтня 2023-го), хоча наразі неясно, чи зможуть українські сили втримати місто ще кілька місяців", - пояснює аналітик ISW.

Аналітики ISW оцінюють, що при збереженні нинішньої боєздатності російських підрозділів вони можуть просунутися в напрямку Костянтинівки та Дружківки, але повного контролю до кінця року, ймовірно, не досягнуть. Взяття під контроль всього українського "фортифікаційного поясу" на Донбасі - завдання багаторічне.

Нагадаємо, на фронті за минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

Також наші воїни знищили майже 30 артсистем росіян та понад 460 безпілотників.Також було ліквідовано за добу 5 крилатих ракет.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що загалом у серпні українські війська повернули під контроль 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

