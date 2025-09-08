РФ перебрасывает на фронт технику с тактическими знаками "Север", - партизаны

Россия перебрасывает из Ленинградской области на фронт технику. На ней заметны тактические знаки группировки, привлеченной в боях на Курском и Харьковском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали колонну военной техники недалеко от поселка Кирилловское. По железной дороге в сторону фронта двигались два БМП и один бронированный грузовик "Тайфун-К".
Танков в колонне не было. Основу движения составляли дешевые легковые автомобили, многочисленные грузовики и старые УАЗы "буханки", оставшиеся еще со времен СССР. В составе колонны также замечены топливные цистерны и автомобили медиков.
На технике видны тактические отметки подразделений группировки "Север", которая участвовала в боях на Курском и Харьковском направлениях.
"Недавняя смена командующего группировки "Север" и такие перемещения могут свидетельствовать о подготовке к активным действиям. Все данные оперативно переданы представителям Сил обороны Украины", - отметили в "АТЕШ".
Фото: колонна из Ленинградской области движется к фронту (АТЕШ)
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска сейчас имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на ключевых направлениях преобладают в четыре-шесть раз. Несмотря на это, август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага.
Напомним, по оценкам ISW, ключевым направлением для РФ осенью останется Донецкая область. Основное внимание сосредоточится на попытках захватить Покровск и Константиновку, а также на подготовке к боям против украинского "фортификационного пояса" в районах Славянск, Дружковка и Краматорск.
Более подробно о планах оккупантов на ближайшее время читайте в материале РБК-Украина "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".