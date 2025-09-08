РФ перебрасывает на фронт технику с тактическими знаками "Север", - партизаны

Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали колонну военной техники недалеко от поселка Кирилловское. По железной дороге в сторону фронта двигались два БМП и один бронированный грузовик "Тайфун-К".

Танков в колонне не было. Основу движения составляли дешевые легковые автомобили, многочисленные грузовики и старые УАЗы "буханки", оставшиеся еще со времен СССР. В составе колонны также замечены топливные цистерны и автомобили медиков.

На технике видны тактические отметки подразделений группировки "Север", которая участвовала в боях на Курском и Харьковском направлениях.

"Недавняя смена командующего группировки "Север" и такие перемещения могут свидетельствовать о подготовке к активным действиям. Все данные оперативно переданы представителям Сил обороны Украины", - отметили в "АТЕШ".

Фото: колонна из Ленинградской области движется к фронту (АТЕШ)