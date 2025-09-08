РФ перекидає на фронт техніку з тактичними знаками "Сєвєр", - партизани

Росія перекидає із Ленінградської області на фронт техніку. На ній помітні тактичні знаки угрупування, залученого в боях на Курському та Харківському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агенти руху "АТЕШ" зафіксували колону військової техніки неподалік селища Кирилівське. По залізниці в бік фронту рухалися два БМП та одна броньована вантажівка "Тайфун-К".

Танків у колоні не було. Основу руху складали дешеві легкові автомобілі, численні вантажівки та старі УАЗи "буханки", що залишилися ще з часів СРСР. У складі колони також помічені паливні цистерни та автомобілі медиків.

На техніці видно тактичні позначки підрозділів угруповання "Сєвєр", яке брало участь у боях на Курському та Харківському напрямках.

"Недавня зміна командувача угруповання "Сєвєр" і такі переміщення можуть свідчити про підготовку до активних дій. Всі дані оперативно передані представникам Сил оборони України", - зазначили в "АТЕШ".

Фото: колона із Ленінградської області рухається до фронту (АТЕШ)