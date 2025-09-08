ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ перебрасывает на фронт технику с тактическими знаками "Север", - партизаны

Ленинградская область, Понедельник 08 сентября 2025 17:20
UA EN RU
РФ перебрасывает на фронт технику с тактическими знаками "Север", - партизаны Фото: российская армия перебрасывает технику на фронт (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Россия перебрасывает из Ленинградской области на фронт технику. На ней заметны тактические знаки группировки, привлеченной в боях на Курском и Харьковском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали колонну военной техники недалеко от поселка Кирилловское. По железной дороге в сторону фронта двигались два БМП и один бронированный грузовик "Тайфун-К".

Танков в колонне не было. Основу движения составляли дешевые легковые автомобили, многочисленные грузовики и старые УАЗы "буханки", оставшиеся еще со времен СССР. В составе колонны также замечены топливные цистерны и автомобили медиков.

На технике видны тактические отметки подразделений группировки "Север", которая участвовала в боях на Курском и Харьковском направлениях.

"Недавняя смена командующего группировки "Север" и такие перемещения могут свидетельствовать о подготовке к активным действиям. Все данные оперативно переданы представителям Сил обороны Украины", - отметили в "АТЕШ".

Фото: колонна из Ленинградской области движется к фронту (АТЕШ)

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска сейчас имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на ключевых направлениях преобладают в четыре-шесть раз. Несмотря на это, август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага.

Напомним, по оценкам ISW, ключевым направлением для РФ осенью останется Донецкая область. Основное внимание сосредоточится на попытках захватить Покровск и Константиновку, а также на подготовке к боям против украинского "фортификационного пояса" в районах Славянск, Дружковка и Краматорск.

Более подробно о планах оккупантов на ближайшее время читайте в материале РБК-Украина "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России