Під загрозою бойкоту. Як світ реагує на плани МОК допустити росіян до Олімпіади

Про що йде мова

На сайті МОК з'явилася публікація про підсумки засідання Виконавчої ради, на якій обговорювалися санкції проти Росії та Білорусі, солідарність олімпійського руху з українськими спортсменами та можливість допуску до спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами до міжнародних стартів.

Щодо санкцій, то ухвалено рішення їх продовжити, у тому числі, не організовувати турніри на території Росії та Білорусі; заборонити використання прапорів, гімнів та будь-яких інших розпізнавальних знаків цих країн; заборонити присутність державних чиновників на спортивних заходах.

Але найбільш резонансним став пункт з допуском спортсменів, в якому йдеться про "об'єднавчу місію Олімпійського руху особливо під час війни" і про те, що жодному спортсмену не можна відмовлятися участі у змаганнях тільки через його паспорт.

У зв'язку з цим міжнародним федераціям порекомендували вивчити можливість допуску росіян та білорусів на таких умовах:

вони будуть "нейтральними спортсменами" і жодним чином не представлятимуть свої країни

змагатися дозволять лише тим, хто не виступав проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні. А також тим, хто раніше не попадався з допінгом

щодо кожного спортсмена з Росії та Білорусі мають проводитися індивідуальні перевірки

Зазначимо, МОК з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну рекомендував міжнародним федераціям відсторонити спортсменів з РФ та Білорусі від змагань. І переважна більшість послідувала рекомендаціям.

Таким чином передбачалося, що спортсмени з тих країн взагалі можуть не потрапити на наступну Олімпіаду, оскільки без допуску до міжнародних турнірів не можна пройти відбір та отримати олімпійську ліцензію. Схоже, що тепер президент МОК Томас Бах має іншу думку.

"Відсторонення спортсменів через їхній паспорт не відповідає олімпійським цінностям і хартії МОК. Можливо, російські та білоруські спортсмени могли б змагатися під нейтральним прапором на Іграх 2024 року в Парижі", - заявив він днями.

Реакція України

Національний олімпійський комітет України заявив, що у разі допуску росіян та білорусів може піти на бойкот Олімпіади у Парижі. Президент НОК Вадим Гутцайт зазначив, що українська сторона продовжуватиме працювати над тим, щоб завадити їм повернутися у великий спорт.

"Зараз йде робота з подальших можливих кроків та першочергових заходів щодо продовження санкцій та недопуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми бойкотуватимемо і відмовимося від участі в Олімпіаді", - говорив він.

Згодом стало відомо, що 3 лютого 2023 року на Генеральній асамблеї НОК України розглянуть можливість бойкоту.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", аби світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу Росії як країни-терориста. Він не хоче розбиратися в тому, що саме стало мотивом для Томаса Баха, але запросив його до Бахмута.

"Щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - додав президент.

А сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що частина російських спортсменів, які виступали у Токіо під нейтральним прапором, представляли збройні сили Росії. Таким чином, на його думку, МОК хоче допустити до змагань членів Центрального спортивного клубу російської армії (ЦСКА), яка продовжує чинити військові злочини проти України.

Як реагують у світі

Німеччина

Міністр внутрішніх справ та спорту Ненсі Фезер розкритикувала рішення МОК. На її думку, відсторонення росіян від міжнародного спорту слід залишити в силі.

"Той факт, що МОК, мабуть, знову відчиняє двері для російських спортсменів і хоче дати їм можливість взяти участь в Олімпійських іграх, - це абсолютно невірний шлях. Спорт має ясно засуджувати жорстоку війну, яку (президент Росії, - ред.) Путін веде проти українського населення", - наголосила вона.

Великобританія

Міністр культури Мішель Донелан теж обрушилася з критикою на олімпійських босів. Вона зазначила, що МОК далекий від реальності, якщо вважає цю ідею вдалою, коли західна коаліція ухвалює рішення про все більшу військову підтримку України проти Росії.

"У цей критичний час МОК шукає можливість для Росії та Білорусі бути представленими в Парижі. Я хочу прояснити, що ця позиція дуже далека від реальності війни, яку відчуває український народ, та власних слів президента МОК Баха менше року тому, коли він рішуче засудив Росію за порушення олімпійського перемир'я та закликав її дати миру шанс", - додала Донелан.

Вона також наголосила, що Лондон активізує роботу з партнерами, щоб забезпечити збереження солідарності у цьому питанні.

Данія

Голова Олімпійського комітету та Конфедерації Данії Ганс Наторп побоюється, що ініціатива МОК призведе до бойкоту Олімпіади з боку європейських країн.

"Ми не думаємо, що настав час нам обговорювати, чи мають російські спортсмени знову брати участь у змаганнях чи Олімпіаді в Парижі. З моменту вторгнення в Україну у лютому минулого року ситуація не змінилася. Навпаки", - зазначив він.

На його думку, спорт не може стояти осторонь розриву політичних та культурних зв'язків. Крім того, окрім війни в Україні російська сторона роками провокувала міжнародне співтовариство.

"Якщо російські спортсмени приїдуть на Олімпіаду до Парижа, я думаю, ми побачимо, як європейські країни почнуть обговорювати бойкоти. Цього літа Польща приймає у себе Європейські ігри. Росіян там не буде. Польща дуже прямолінійно ставиться до того, як вони бачать ситуацію в Росії ", - додав Наторп.

При цьому особисто він проти можливого бойкоту Данії.

Норвегія

Норвезька спортивна конфедерація (NIF) зазначає, що на консультаціях з МОК виклала чітку позицію: наша думка щодо заборони російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях залишається незмінною та твердою.

При цьому про якісь заходи у разі допуску росіян до Олімпіади поки що не йдеться. Але NIF з цього питання підтримуватиме тісні контакти зі спортивними організаціями країн Північної Європи.

Латвія

На офіційному акаунті НОК Латвії у Twitter розмістили заяву про те, що позиція залишається принциповою.

"Поки в Україні триває війна, участь спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпійських іграх ні під яким прапором неприпустима", - йдеться у повідомленні.

Литва

Депутат-ліберал Раймундас Лопата звернувся до Національного олімпійського комітету Литви (LTOK) з проханням докласти всіх зусиль, щоб не допустити участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року. Аналогічну заяву зробила лауреат премії Сахарова з України Юлія "Тайра" Паєвська під час прес-конференції у Вільнюсі минулої п'ятниці.

Лопата також наполягає на тому, щоби міжнародні турніри відмовилися від участі росіян.

Естонія

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас заявила, що європейські країни мають посилювати ізоляцію Росії, а не йти на поступки.

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Політично і морально це неправильно - час посилювати ізоляцію, а не йти на поступки Росії. Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорувати це - значить стати на сторону агресії", - написала вона у Twittеr.

Польща

Президент Олімпійського комітету Польщі Анджей Красницький вважає, що до закінчення війни в Україні жоден російський чи білоруський спортсмен не повинен брати участь у жодних міжнародних змаганнях.

"Олімпійський комітет Польщі був, є і буде солідарний з Україною, українським народом та спортсменами. Наша позиція узгоджується з позицією Польщі та польської влади", - йдеться у його заяві.

Міністр спорту Каміль Бортнічук пригрозив, що інакше Польща може сформувати міжнародну коаліцію, яка погрожуватиме бойкотом Олімпіади в Парижі.