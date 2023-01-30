Под угрозой бойкота. Как мир реагирует на планы МОК допустить россиян к Олимпиаде

О чем идет речь

На сайте МОК появилась публикация об итогах заседания Исполнительного совета, на котором обсуждались санкции против России и Беларуси, солидарность олимпийского движения с украинскими спортсменами и возможность допуска к спортсменов с российскими или белорусскими паспортами к международным стартам.

Что касается санкций, то принято решение их продлить, в том числе, не организовывать турниры на территории России и Беларуси; запретить использование флагов, гимнов и любых других опознавательных знаков этих стран; запретить присутствие государственных чиновников на спортивных мероприятиях.

Но наиболее резонансным стал пункт с допуском спортсменов, в котором говорится об "объединяющей миссии Олимпийского движения особенно во время войны" и о том, что ни одному спортсмену нельзя отказываться участии в соревнованиях только из-за его паспорта.

В связи с этим международным федерациям порекомендовали изучить возможность допуска россиян и белорусов на следующих условиях:

они будут "нейтральными спортсменами" и никоим образом не будут представлять свои страны

соревноваться разрешат только тем, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине. А также тем, кто ранее не попадался на допинге

в отношении каждого спортсмена из России и Беларуси должны проводиться индивидуальные проверки

Отметим, МОК с началом полномасштабного вторжения России в Украину рекомендовал международным федерациям отстранить спортсменов из РФ и Беларуси от соревнований. И подавляющее большинство последовало рекомендациям.

Таким образом, предполагалось, что спортсмены из тих стран вообще могут не попасть на следующую Олимпиаду, поскольку без допуска к международным турнирам нельзя пройти отбор и получить олимпийскую лицензию. Похоже, что теперь у президента МОК Томаса Баха другое мнение.

"Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует олимпийским ценностям и хартии МОК. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Играх 2024 года в Париже", - заявил он на днях.

Реакция Украины

Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что в случае допуска россиян и белорусов может пойти на бойкот Олимпиады в Париже. Президент НОК Вадим Гутцайт отметил, что украинская сторона продолжит работать над тем, чтобы помешать им вернуться в большой спорт.

"Сейчас идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам по продлению санкций и недопуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", - говорил он.

Позже стало известно, что 3 февраля 2023 года на Генеральной ассамблее НОК Украины рассмотрят возможность бойкота.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния России как страны-террориста. Он не хочет разбираться в том, что именно стало мотивом для Томаса Баха, но пригласил его в Бахмут.

"Чтобы он увидел собственными глазами, что нейтральности не существует", - добавил президент.

А сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что часть российских спортсменов, которые выступали в Токио под нейтральным флагом, представляли вооруженные силы России. Таким образом, по его мнению, МОК хочет допустить к соревнованиям членов Центрального спортивного клуба российской армии (ЦСКА), которая продолжает совершать военные преступления против Украины.

Как реагируют в мире

Германия

Министр внутренних дел и спорта Нэнси Фезер раскритиковала решение МОК. По ее мнение, отстранение россиян от международного спорта нужно оставить в силе.

"Тот факт, что МОК, по-видимому, снова открывает двери для российских спортсменов и хочет дать им возможность принять участие в Олимпийских играх, - это совершенно неверный путь. Спорт должен ясно осуждать жестокую войну, которую (президент России, - ред.) Путин ведет против украинского населения", - отметила она.

Великобритания

Министр культуры Мишель Донелан тоже обрушилась с критикой на олимпийских боссов. Она отметила, что МОК далек от реальности, если считает эту идею удачной, когда западная коалиция принимает решения о все большей военной поддержке Украины против России.

"В это критическое время МОК ищет возможность для России и Беларуси быть представленными в Париже. Я хочу прояснить, что эта позиция очень далека от реальности войны, которую ощущает украинский народ, и собственных слов президента МОК Баха менее года назад, когда он решительно осудил Россию за нарушение олимпийского перемирия и призвал ее дать миру шанс", - добавила Донелан.

Она также подчеркнула, что Лондон активизирует работу с партнерами, чтобы обеспечить сохранение солидарности в этом вопросе.

Дания

Глава Олимпийского комитета и Конфедерации Дании Ханс Наторп опасается, что инициатива МОК приведет к бойкоту Олимпиады со стороны европейских стран.

"Мы не думаем, что пришло время нам обсуждать, должны ли российские спортсмены снова участвовать в соревнованиях или Олимпиаде в Париже. С момента вторжения в Украину в феврале прошлого года ситуация не изменилась. Наоборот", - отметил он.

По его мнению, спорт не может стоять в стороне от разрыва политических и культурных связей. Кроме того, помимо войны в Украине российская сторона годами провоцировала международное сообщество.

"Если российские спортсмены приедут на Олимпиаду в Париж, я думаю, мы увидим, как европейские страны начнут обсуждать бойкоты. Этим летом Польша принимает у себя Европейские игры. Россиян там не будет. Польша очень прямолинейно относится к тому, как они видят ситуацию в России", - добавил Наторп.

При этом лично он против возможного бойкота со стороны Дании.

Норвегия

Норвежская спортивная конфедерация (NIF) отмечает, что на консультациях с МОК изложила четкую позицию: наше мнение в отношении запрета российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях остается неизменной и твердой.

При этом о каких-то мерах в случае допуска россиян к Олимпиаде пока не говорится. Но NIF будет по этому вопросу поддерживать тесные контакты со спортивными организации стран Северной Европы.

Латвия

На официальном аккаунте НОК Латвии в Twitter разместили заявление о том, что позиция остается принципиальной.

"Пока на Украине идет война, участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх ни под каким флагом недопустимо", - говорится в сообщении.

Литва

Депутат-либерал Раймундас Лопата обратился к Национальному олимпийскому комитету Литвы (LTOK) с просьбой приложить все усилия, чтобы не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Аналогичное заявление сделала лауреат премии Сахарова из Украины Юлия "Тайра" Паевская во время пресс-конференции в Вильнюсе в минувшую пятницу.

Лопата также настаивает на том, чтобы международные турниры отказались от участия россиян.

Эстония

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что европейские страны должны усиливать изоляцию России, а не идти на уступки.

"Разочарована решением МОК позволить российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Политически и морально это неправильно - время усиливать изоляцию, а не идти на уступки России. Спорт является инструментом российской пропагандистской машины, игнорировать это - значит встать на сторону агрессии", - написала она в Twittеr.

Польша

Президент Олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий считает, что до окончания войны в Украине ни один российский или белорусский спортсмен не должен принимать участие ни в каких международных соревнованиях.

"Олимпийский комитет Польши был, есть и будет солидарен с Украиной, украинским народом и спортсменами. Наша позиция согласуется с позицией Польши и польских властей", - говорится в его заявлении.

Министр спорта Камиль Бортничук пригрозил, что в противном случае Польша может сформировать международную коалицию, которая будет угрожать бойкотом Олимпиады в Париже.