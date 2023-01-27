Зеленський запросив голову МОК до Бахмута. Щоб переконався, що нейтральності не існує
Президент України Володимир Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха відвідати Бахмут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово із ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання", - заявив він.
Зеленський наголосив, що не буває нейтральності, коли йде така війна.
"І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю", - додав він.
Глава держави заявив, що не хоче розумітися на тому, що саме стало мотивом для Баха, щоб просувати ініціативу щодо участі росіян в Олімпіаді в Парижі.
"Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим паче - у паризькій Олімпіаді", - заявив він.
Зеленський додав, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких та свободу України від російської агресії.
"Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна - фундаментально протилежні одне одному" , - Наголосив він.
При цьому він додав, що ситуація під Бахмутом та Вугледаром залишається надзвичайно гострою.
"Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою. І, до речі, запрошую пана Баха в Бахмут. Щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - додав Зеленський.
Нагадаємо,Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
Крім того, президент МОК Томас Бах заявив , що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.
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