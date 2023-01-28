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НОК України розгляне можливий бойкот Олімпіади-2024, - нардеп

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Україна, Субота 28 січня 2023 18:55
НОК України розгляне можливий бойкот Олімпіади-2024, - нардеп Фото: українські спортсмени хочуть бойкотувати Олімпіаду, якщо туди повернуть росіян (olympics.com)
Автор: Наталія Кава

Українські спортсмени можуть бойкотувати Олімпійські ігри у Парижі в тому випадку, якщо на змагання повернуть російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Жана Беленюка.

За його словами, 3 лютого буде проведено позачергову Генеральну асамблею НОК України. На ній розглядатимуть питання бойкотування Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

У разі, якщо Міжнародний олімпійський комітет вирішить повернути до змагань російських та білоруських спортсменів - українці будуть бойкотувати Олімпіаду.

"Вочевидь все йде до того, що їх повернуть.. тож ця подія буде мати серйозні наслідки", - написав Беленюк.

Нагадаємо,Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Також президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме.

У відповідь президент України запросив голову Міжнародного олімпійського комітету відвідати Бахмут, щоб той переконався, що нейтральності не існує.

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