ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дев’ята атака за зиму: росіяни знову обстріляли теплоелектростанції ДТЕК

Україна, Вівторок 03 лютого 2026 08:20
UA EN RU
Дев’ята атака за зиму: росіяни знову обстріляли теплоелектростанції ДТЕК Ілюстративне фото: росіяни знову обстріляли теплоелектростанції ДТЕК (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські війська знову завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Як зазначили в ДТЕК, це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. Енергетики наголошують, що ворог цілеспрямовано продовжує бити по об’єктах теплової генерації.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала ТЕС ДТЕК понад 220 разів. За цей час внаслідок обстрілів 59 працівників енергетичних станцій зазнали поранень, ще четверо загинули.

Обстріл 3 лютого

У ніч на вівторок, 3 лютого, російська армія завдала чергового масованого удару по Україні. Попередньо, ворог застосував ударні дрони, балістичні ракети, крилаті ракети зі стратегічної авіації, "Калібри" а також "Циркон".

Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі у Києві та області, у Харкові та інших регіонах країни.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, місто під ударом було понад три години, пошкоджено інфраструктуру.

За попередніми даними, у Києві внаслідок атаки були пошкоджені багато будинків, були пожежі, а кількість постраждалих зросла до двох.

Детально про те, що відомо про нічний обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Енергетики ДТЕК Відключеня світла
Новини
Трамп збрехав? Моді не підтвердив відмову Індії від російської нафти
Трамп збрехав? Моді не підтвердив відмову Індії від російської нафти
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом