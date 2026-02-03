Дев’ята атака за зиму: росіяни знову обстріляли теплоелектростанції ДТЕК

Російські війська знову завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Як зазначили в ДТЕК, це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. Енергетики наголошують, що ворог цілеспрямовано продовжує бити по об’єктах теплової генерації.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала ТЕС ДТЕК понад 220 разів. За цей час внаслідок обстрілів 59 працівників енергетичних станцій зазнали поранень, ще четверо загинули.

Обстріл 3 лютого

У ніч на вівторок, 3 лютого, російська армія завдала чергового масованого удару по Україні. Попередньо, ворог застосував ударні дрони, балістичні ракети, крилаті ракети зі стратегічної авіації, "Калібри" а також "Циркон".

Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі у Києві та області, у Харкові та інших регіонах країни.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, місто під ударом було понад три години, пошкоджено інфраструктуру.