Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Під ударом – схід та захід країни: у ЗСУ розкрили деталі нічної повітряної атаки РФ

08:29 19.03.2026 Чт
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалось знищити захисникам України?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у ЗСУ розкрили деталі нічної повітряної атаки РФ (Getty Images)

Росіяни вночі атакували Україну понад сотнею ударних безпілотників. Більшість ворожих цілей збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Одесу масовано атакували дрони РФ: пошкоджено висотку та нежитлову будівлю

"У ніч на 19 березня противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито 109 ворожих БпЛА на півночі, півдні, заході та сході країни.

Також зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, й падіння збитих на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Обстріл України у ніч на 19 березня

Російські війська вночі атакували низку областей України за допомогою ударних безпілотників.

Так, росіяни в ніч на 19 березня масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.

Окрім того, окупанти вчора пізно ввечері атакували дронами Львів. Під ворожий удар потрапило Головне управління СБУ у Львівській області, також під атакою перебував Нововолинськ на Волині.

