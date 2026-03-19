Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Под ударом - восток и запад страны: в ВСУ раскрыли детали ночной воздушной атаки РФ

08:29 19.03.2026 Чт
2 мин
Сколько вражеских целей удалось уничтожить защитникам Украины?
aimg Константин Широкун
Фото: в ВСУ раскрыли детали ночной воздушной атаки РФ (Getty Images)

Россияне ночью атаковали Украину более сотней ударных беспилотников. Большинство вражеских целей сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Одессу массированно атаковали дроны РФ: повреждены высотка и нежилое здание

"В ночь на 19 марта противник атаковал 133 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито 109 вражеских БпЛА на севере, юге, западе и востоке страны.

Также зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, и падение сбитых на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Обстрел Украины в ночь на 19 марта

Российские войска ночью атаковали ряд областей Украины с помощью ударных беспилотников.

Так, россияне в ночь на 19 марта массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.

Кроме того, оккупанты вчера поздно вечером атаковали дронами Львов. Под вражеский удар попало Главное управление СБУ во Львовской области, также под атакой находился Нововолынск на Волыни.

Вооруженные силы УкраиныПВОВторжение России в УкраинуДрони