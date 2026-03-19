Під ударом – схід та захід країни: у ЗСУ розкрили деталі нічної повітряної атаки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 19 березня противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито 109 ворожих БпЛА на півночі, півдні, заході та сході країни.

Також зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, й падіння збитих на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.