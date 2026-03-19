Під ударом – схід та захід країни: у ЗСУ розкрили деталі нічної повітряної атаки РФ
Росіяни вночі атакували Україну понад сотнею ударних безпілотників. Більшість ворожих цілей збили сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 19 березня противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито 109 ворожих БпЛА на півночі, півдні, заході та сході країни.
Також зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, й падіння збитих на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Обстріл України у ніч на 19 березня
Російські війська вночі атакували низку областей України за допомогою ударних безпілотників.
Так, росіяни в ніч на 19 березня масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.
Окрім того, окупанти вчора пізно ввечері атакували дронами Львів. Під ворожий удар потрапило Головне управління СБУ у Львівській області, також під атакою перебував Нововолинськ на Волині.