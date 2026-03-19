Под ударом - восток и запад страны: в ВСУ раскрыли детали ночной воздушной атаки РФ
Россияне ночью атаковали Украину более сотней ударных беспилотников. Большинство вражеских целей сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 19 марта противник атаковал 133 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито 109 вражеских БпЛА на севере, юге, западе и востоке страны.
Также зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, и падение сбитых на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Обстрел Украины в ночь на 19 марта
Российские войска ночью атаковали ряд областей Украины с помощью ударных беспилотников.
Так, россияне в ночь на 19 марта массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.
Кроме того, оккупанты вчера поздно вечером атаковали дронами Львов. Под вражеский удар попало Главное управление СБУ во Львовской области, также под атакой находился Нововолынск на Волыни.