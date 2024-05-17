Під ударом порт, НПЗ та електропідстанція: Україна влаштувала масштабну атаку на об'єкти РФ

За словами співрозмовників, була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки. Так, ціллю комплексної операції з використанням надводних і повітряних дронів стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську.

Водночас внаслідок роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено також інші об’єкти. Тим часом ворожі інфоресурси пишуть, що їх військову інфраструктуру атакувала понад сотня безпілотників. Джерела ж кажуть, що всі дрони, застосовані під час операції, були українського виробництва.

Зокрема, за інформацією від джерел, СБУ та ГУР спільно влаштували "бавовну" в Севастопольській бухті. Через що там всю ніч була пожежа.

Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська. Там вибухало в районі мазутного термінала та на залізничній станції.

Крім того, СБУ вразила дронами Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Втім, після нових вибухів доведеться починати ремонт заново, зазначають співрозмовники. Прилетіло також і по електропідстанції "Севастопольська", вона припинила роботу, що призвело до відключень електроенергії.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, - ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування ЧФ РФ росіяни можуть забути. Українська "бавовна" знайде їх всюди!" - зазначило поінформоване джерело.

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