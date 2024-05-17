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Вибухи в Краснодарському краї: на НПЗ в Туапсе сталася пожежа через удар дронів

П'ятниця 17 травня 2024 06:28
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Вибухи в Краснодарському краї: на НПЗ в Туапсе сталася пожежа через удар дронів Фото: пожежа на російському НПЗ в Туапсе (t.me/astrapress)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Туапсе (Краснодарський край) через сьогоднішню атаку безпілотників сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий оперативний штаб та російські ЗМІ.

В мережі показали кадри із вогняним НП на заводі та димом, що валить над об'єктом через пожежу. А це - сам момент удару БПЛА.

В російських Telegram-каналах розповідають про роботу ППО у цьому місті через безпілотники, і що звучить сигнал сирени. Місцеві жителі кажуть, що атака дронів була саме на Туапсинський НПЗ.

При цьому представники місцевої влади підтверджують атаку дронів на нафтозавод, де "внаслідок падіння" одного з двох БПЛА "стався спалах на території НПЗ".

Також стверджується, що екстрені служби приступили до гасіння, і пожежа локалізована. За попередньою інформацією "постраждалих немає".

Також в мережі з'явилися повідомлення від місцевих жителів, що у місті є перебої зі зв'язком.

Вибухи в Краснодарському краї: на НПЗ в Туапсе сталася пожежа через удар дронів

Пожежа на НПЗ в Туапсе Краснодарського краю 17 травня (фото: t.me/astrapress)

Нічні вибухи в Новоросійську та Краснодарському краї

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 травня в місті Новоросійськ (Краснодарських край, РФ) пролунала серія вибухів через атаку дронів. Також повідомлялося, що удар безпілотників прийшовся по порту.

Зауважимо, що російське видання Astra писало, що місцеві жителі нарахували 33 безпілотники та понад 35 вибухів. При цьому губернатор Краснодарського краю казав про "придушення" силами ППО 10 безпілотників. Також, за його словами, через падіння уламків БПЛА виникли локальні загоряння. Обійшлося без постраждалих.

Між тим в Z-пабліках та заявах російських "воєнкорів" розповідали про "прильоти" в Новоросійську. В пресі пишуть, що у місті був перекритий рух Магістральною вулицею після нічної атаки.

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НПЗ Пожежа Краснодарский край Атака дронів
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