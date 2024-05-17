В РФ заявили про вибухи у Новоросійську та удар по порту

В Новоросійську (Краснодарський край, Російська Федерація) пролунали вибухи у ніч проти 17 травня. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Astra ".

В місті пролунала ціла серія вибухів, і станом на пів на четверту ночі відомо про щонайменше вісім.

Зазначається, що міг бути завданий удар безпілотниками по місцевому порту.

В мережі були оприлюднені кадри з нічними вибухами в Новоросійську, і на ролику також можна побачити спалахи в небі та сліди пожежі.

"Місцеві жителі повідомляють, що метою БПЛА в Новоросійську є порт та нафтобаза", - пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Пізніше росЗМІ написали, що порт у цьому місті був знеструмлений.

Оновлено о 04:30

Влада Краснодарського краю каже, що нічна атака на Новоросійськ була "безуспішною".

За словами місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва в заяві у Telegram, силами ППО було "придушено" понад 10 дронів, і через падіння уламків БПЛА виникли локальні загоряння. Постраждалих, каже він, немає.

Разом з тим пропагандистські медіа розповідають, що під удар безпілотників потрапив Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".

Вибухи в Новоросійську

Нагадаємо, у цьому російському місті Краснодарського краю вибухи на різних об'єктах через атаку дронів відбуваються не вперше.

Так, до прикладу, раніше повідомлялося, в ніч проти 4 серпня минулого року російське портове місто Новоросійськ зазнало атаки морських дронів. Спочатку вибухи сталися близько першої години ночі в районі Південної Озеріївки, а друга серія вибухів сталася за кілька годин у Мисхако.

Додамо, тоді джерела РБК-Україна повідомляли, що у Новоросійську в серпні минулого Сили оборони провели успішну спецоперацію внаслідок якої було атаковано великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".