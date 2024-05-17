Окупанти розповіли про наслідки нічної атаки у Севастополі та введені обмеження

В тимчасово окупованому Севастополі після нічної повітряної атаки, вірогідно із застосуванням безпілотників, була призупинена робота підстанції після удару, і вводяться точкові відключення світла у місті. Також були скасовані заняття у всіх школах, закладах середньої освіти та дитсадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал місцевого гауляйтера Михайла Развозжаєва.

За словами окупаційного "чиновника", фахівці "роблять все можливе, щоб повністю відновити роботу підстанції "Севастополь" після нічної атаки, проте на це потрібно більше часу - за попередніми оцінками, близько доби".

"Поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно будуть точкові відключення світла", - каже він.

Окупаційний гауляйтер Севастополя додав, що про те, коли і в яких районах міста відключатимуть електрику - інформуватимуть комунальні служби.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, мною прийнято рішення про скасування занять у всіх школах, установах середньої освіти і дитячих садках... Співробітники комунальних служб докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу енергосистеми якнайшвидше. Інформуватиму про хід робіт", - йдеться в заяві Развозжаєва.

Нічна атака дронів у Криму

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 травня та території окупованого Росією українського півострова пролунала серія вибухів у Севастополі та Балаклаві, де також заявлялося про роботу ППО по безпілотниках.

Також пізніше стало відомо про ураження підстанції "Севастополь", куди, як заявив гауляйтер Севастополя, впали уламки БПЛА.

Між тим в мережі звучали припущення, що Балаклавська ТЕС могла бути об'єктом атаки. Пізніше стало відомо, що в деяких районах Севастополя зникло світло, а місцеві енергетики розповіли, в яких районах міста та на яких вулицях це сталося.