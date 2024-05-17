Под ударом порт, НПЗ и электроподстанция: Украина устроила масштабную атаку на объекты РФ

По словам собеседников, был поражен ряд военных объектов страны-агрессора. Так, целью комплексной операции с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования, в том числе в Севастополе и Новороссийске.

В то же время в результате работы ПВО и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты. Тем временем вражеские инфоресурсы пишут, что их военную инфраструктуру атаковало более сотни беспилотников. Источники говорят, что все дроны, примененные во время операции, были украинского производства.

В частности, по информации от источников, СБУ и ГУР совместно устроили "бавовну" в Севастопольской бухте. Из-за чего там всю ночь был пожар.

Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска. Там взрывалось в районе мазутного терминала и на железнодорожной станции.

Кроме того, СБУ поразила дронами Туапсинского НПЗ, который россияне начали восстанавливать. Однако после новых взрывов придется начинать ремонт заново, отмечают собеседники. Прилетело также и по электроподстанции "Севастопольская", она прекратила работу, что привело к отключениям электроэнергии.

"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, - прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть. Украинская "бавовна" найдет их повсюду!" - отметил информированный источник.

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