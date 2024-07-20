ua en ru
Сб, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під ударом п'ять областей. РФ атакувала Україну ракетами і дронами: як відпрацювала ППО

Україна , Субота 20 липня 2024 08:31
UA EN RU
Під ударом п'ять областей. РФ атакувала Україну ракетами і дронами: як відпрацювала ППО Фото: сили ППО збили 13 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 20 липня атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом ворога були п'ять областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряними силами ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Цієї ночі Росія випустила по Україні:

  • три балістичні ракети "Іскандер-М" з Воронезької області;
  • крилату ракету "Іскандер-К";
  • 16 дронів-камікадзе типу "Шахед" з Курської області;
  • один БпЛА невстановленого типу.

Російські окупанти атакували Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську області.

В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили 13 повітряних цілей. Захисниками було знищено 12 "Шахедів" та дрон невстановленого типу.

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 20 липня у Київській області працювала протиповітряна оборона. Влада столиці повідомила, що у Соломʼянському районі Києва впали фрагменти ворожого дрона.

Також росіяни атакували Полтавську область, пошкодження інфраструктури є у двох районах.

Крім того, окупанти вчергове атакували об'єкти енергетики в Україні. Зокрема, була атакована енергетика у Сумській та Чернінывській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Війна Росії проти України Ракети Атака дронів Ракетна атака
NEWS
Фаріон померла у лікарні
Фаріон померла у лікарні
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла