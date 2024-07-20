Під ударом п'ять областей. РФ атакувала Україну ракетами і дронами: як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 20 липня атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом ворога були п'ять областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряними силами ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили 13 повітряних цілей. Захисниками було знищено 12 "Шахедів" та дрон невстановленого типу.

Цієї ночі Росія випустила по Україні:

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 20 липня у Київській області працювала протиповітряна оборона. Влада столиці повідомила, що у Соломʼянському районі Києва впали фрагменти ворожого дрона.

Також росіяни атакували Полтавську область, пошкодження інфраструктури є у двох районах.

Крім того, окупанти вчергове атакували об'єкти енергетики в Україні. Зокрема, була атакована енергетика у Сумській та Чернінывській областях.

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