Росіяни обстріляли Полтавську область: пошкоджено інфраструктуру

Фото: агресор ударив по Полтавській області ракетами і дронами (Getty Images)

Російські військові обстріляли два райони Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

За його словами, внаслідок атаки є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. "Також пошкоджено цивільну інфраструктуру в Миргородському районі. За попередньою інформацією, без постраждалих", - зазначив Пронін.