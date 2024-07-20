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Нічна атака "Шахедів": у Києві в одному з районів впали фрагменти ворожого дрона

Київ, Субота 20 липня 2024 06:14
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Нічна атака "Шахедів": у Києві в одному з районів впали фрагменти ворожого дрона Фото: у Києві розповіли про наслідки атаки "Шахедів" 20 липня вночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві через нічну ворожу повітряну атаку із застосуванням дронів-камікадзе в одному з районів міста зафіксоване падіння фрагментів ударного безпілотника російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що йдеться про Солом'янський район столиці.

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона", - написав він у своєму Telegram.

Керівник КМВА додав, що інформація щодо події ще уточнюється. Даних про постраждалих немає.

"На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає. Оперативне зведення постійно оновлюється", - йдеться в публікації чиновника.

Що передувало

Нагадаємо, раніше цієї ночі, 20 липня, у Києві та кількох областях України була оголошена повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе, зокрема у північних регіонах.

Пізніше в столичній мерії заявили про роботу ППО в Київській області по повітряних цілях противника. У Києві та області було чути вибухи.

Додамо, близько 02:10 у столиці заявили про відбій повітряної тривоги..

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Київ Атака дронів
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