Под ударом пять областей. РФ атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
Россия в ночь на 20 июля атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом врага были пять областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
Этой ночью Россия выпустила по Украине:
- три баллистических ракеты "Искандер-М" из Воронежской области;
- крылатую ракету "Искандер-К";
- 16 дронов-камикадзе типа "Шахед" из Курской области;
- один БпЛА неустановленного типа.
Российские оккупанты атаковали Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.
В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбили 13 воздушных целей. Защитниками было уничтожено 12 "Шахедов" и дрон неустановленного типа.
Что еще известно о ночной атаке
В ночь на 20 июля в Киевской области работала противовоздушная оборона. Власти столицы сообщили, что в Соломенском районе Киева упали фрагменты вражеского дрона.
Также россияне атаковали Полтавскую область, есть повреждения инфраструктуры есть в двух районах.
Кроме того, оккупанты в очередной раз атаковали объекты энергетики в Украине. В частности, была атакована энергетика в Сумской и Черниговской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.