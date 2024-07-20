Под ударом пять областей. РФ атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Россия в ночь на 20 июля атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом врага были пять областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбили 13 воздушных целей. Защитниками было уничтожено 12 "Шахедов" и дрон неустановленного типа.

Этой ночью Россия выпустила по Украине:

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 20 июля в Киевской области работала противовоздушная оборона. Власти столицы сообщили, что в Соломенском районе Киева упали фрагменты вражеского дрона.

Также россияне атаковали Полтавскую область, есть повреждения инфраструктуры есть в двух районах.

Кроме того, оккупанты в очередной раз атаковали объекты энергетики в Украине. В частности, была атакована энергетика в Сумской и Черниговской областях.

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