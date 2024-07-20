Росіяни атакували дронами енергооб'єкт в Сумській області

В ніч на суботу, 20 липня, російські військові атакували безпілотником типу "Шахед" об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Наслідки ворожої атаки ліквідуються. На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили ППО знищили один із ворожих безпілотників.

Нічний обстріл України

Ввечері у п'ятницю, 19 липня, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через ворожу атаку дронами типу "Шахед". Зокрема, тривогу оголошували в Сумській області.

Згодом у Полтаві пролунала низка вибухів. Агресор пошкодив інфраструктуру в двох районах області.

Також росіяни атакували дронами Київ. В одному з районів впали фрагменти БпЛА.

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