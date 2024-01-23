Під ударом Київ, Харків та Павлоград: які наслідки ракетної атаки РФ та чи є жертви

Сьогодні, 23 січня вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування.
РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про ранкову масовану атаку.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що цього разу противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:
"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", - додає Залужний.
Інформація щодо наслідків по районах:
За останніми даними, внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.
За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, на Київ, попередньо, летіло близько 20 ракет, всі вони були збиті.
Також він розповів, що наразі триває евакуація з кількох п'ятиповерхівок через нездетоновану бойову частину ракети. Її частина на подвір'ї будинку, частина - в одній із квартир.
По Харкову окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам. Попередньо - ракетами Х-22.
Внаслідок ударів щонайменше двоє людей загинули, а 38 поранені, серед них двоє дітей 10 та 12 років.
У місті зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки, є пошкодження навчального закладу та іншої цивільної інфраструктури.
За даними Нацполу по місту було два удари. Перший о 4.00: три ракети по цивільним об'єктам в м. Харкові та дві по цивільному об'єкту в м.Балаклея.
Після чого о 7:15-7:20 були повторні удари по тих же локаціях в Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції. Є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів.
Ще чотири влучання було зафіксовано в передмісті Харкова.
В приватному секторі були пошкоджені житлові будинки, відомо про поранених дітей та жінку. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.
Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300.
Також під ворожим вогнем опинився і Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки в одному зі скверів міста загинула 43 річна жінка.
Пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок.
У Павлоградському районі сили ППО збили ворожу ракету. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі.
Новина доповнюється..
Нагадаємо, що спочатку вночі окупаційні війська випустили по Україні кілька груп дронів-камікадзе "Шахед".
Після чого ворог завдав ударів по Харкову. Окупанти били по цивільній інфраструктурі Харкова. Є пошкодження приватного будинку.
Нагадаємо, що останнім часом РФ часто вдається до масованих атак, використовуючи різні види ракет. Крім того, ворог застосовує і "Шахеди". Так, 29 грудня окупанти випустили по Україні 158 повітряних засобів, 2 січня було 99 ракет різних типів, а потім 8 і 13 січня по 59 і 40 засобів повітряного нападу відповідно. Тобто, як зазначав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, потужність атак РФ останнім часом меншала.
Але, росіяни також поповнюють свої запаси, отримуючи ракети із КНДР. За інформацією Білого дому, російська армія щонайменше двічі завдала ударів по Україні ракетами, які їй поставила Північна Корея.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.