Як виглядає спорткомплекс "Локомотив" у Києві після ракетної атаки: фото, відео

У Солом'янському районі Києва під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки був пошкоджений спортивний комплекс "Локомотив". Є суттєві руйнування, також поранена людина.

РБК-Україна у матеріалі нижче показує як виглядає спорткомплекс після атаки.

Зазначимо, "Локомотив" належить "Укрзалізниці", яка вже проінформувала про наслідки атаки на спортивний комплекс.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс "Укрзалізниці" в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехники та ДСНС", - написали в прес-службі УЗ.

Там також розповіли, що щодня на "Локомотиві" тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона.

"На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було", - підкреслили в УЗ.

Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій. Як можна побачити на фото та відео, масштаб руйнувань суттєвий.