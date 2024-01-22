РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів"
Російські війска запустили ударні дрони типу "Шахед" для ударів по території України сьогодні ввечері, 22 січня. Повітряна тривога оголошена в кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування Повітряних сил Збройних сил України.
Війскові попередили про фіксацію декількох груп дронів-камікадзе противника на півдні країни. Баражуючі боєприпаси інтервентів прямують на північний захід України.
"Декілька груп ударних БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно-західний", - розповіли в Повітряних силах.
У відповідних регіонах оголошена повітряна тривога.
Атака дронів 22 січня
Раніше повідомлялося, що в ніч проти понеділка, 22 січня, російські загарбники атакували територію України 8 дронами-камікадзе Shahed. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені всі ворожі ударні безпілотники.
Бойова робота з відбиття повітряної атаки проводилася в чотирьох областях, а саме в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській.
Пізніше вдень стало відомо, що у Бериславі Херсонської області росіяни з дрона скинули вибухівку на мотоцикліста. Наслідок атаки він загинув.
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