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РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів"

Понеділок 22 січня 2024 22:56
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РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів" Фото: російські військові запустили по Україні дрони-камікадзе для повітряних ударів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війска запустили ударні дрони типу "Шахед" для ударів по території України сьогодні ввечері, 22 січня. Повітряна тривога оголошена в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування Повітряних сил Збройних сил України.

Війскові попередили про фіксацію декількох груп дронів-камікадзе противника на півдні країни. Баражуючі боєприпаси інтервентів прямують на північний захід України.

"Декілька груп ударних БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно-західний", - розповіли в Повітряних силах.

У відповідних регіонах оголошена повітряна тривога.

РФ запустила по Україні кілька груп &quot;Шахедів&quot;

Атака дронів 22 січня

Раніше повідомлялося, що в ніч проти понеділка, 22 січня, російські загарбники атакували територію України 8 дронами-камікадзе Shahed. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені всі ворожі ударні безпілотники.

Бойова робота з відбиття повітряної атаки проводилася в чотирьох областях, а саме в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Пізніше вдень стало відомо, що у Бериславі Херсонської області росіяни з дрона скинули вибухівку на мотоцикліста. Наслідок атаки він загинув.

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Війна Росії проти України воздушная тревога Атака дронів
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