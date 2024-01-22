РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів"

Російські війска запустили ударні дрони типу "Шахед" для ударів по території України сьогодні ввечері, 22 січня. Повітряна тривога оголошена в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування Повітряних сил Збройних сил України.

Війскові попередили про фіксацію декількох груп дронів-камікадзе противника на півдні країни. Баражуючі боєприпаси інтервентів прямують на північний захід України.

"Декілька груп ударних БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно-західний", - розповіли в Повітряних силах.

У відповідних регіонах оголошена повітряна тривога.

Атака дронів 22 січня

Раніше повідомлялося, що в ніч проти понеділка, 22 січня, російські загарбники атакували територію України 8 дронами-камікадзе Shahed. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені всі ворожі ударні безпілотники.

Бойова робота з відбиття повітряної атаки проводилася в чотирьох областях, а саме в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Пізніше вдень стало відомо, що у Бериславі Херсонської області росіяни з дрона скинули вибухівку на мотоцикліста. Наслідок атаки він загинув.