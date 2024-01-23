Под ударом Киев, Харьков и Павлоград: каковы последствия ракетной атаки РФ и есть ли жертвы

Сегодня, 23 января, утром Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград, известно о пострадавших и погибших, в городах произошли пожары и разрушения.
РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о массовой утренней атаке.
Новость дополняется.
Напомним, что сначала ночью оккупационные войска выпустили по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед".
После чего враг нанес удары по Харькову. Оккупанты били по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть повреждение частного дома.
Напомним, что в последнее время РФ часто прибегает к массированным атакам, используя разные виды ракет. Кроме того, враг применяет и "Шахеды". Так, 29 декабря оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных средств, 2 января было 99 ракет разных типов, а затем 8 и 13 января по 59 и 40 средств воздушного нападения соответственно. То есть, как отмечал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, мощность атак РФ в последнее время уменьшалась.
Но россияне также пополняют свои запасы, получая ракеты из КНДР. По информации Белого дома, российская армия, по меньшей мере, дважды нанесла удары по Украине ракетами, которые ей поставила Северная Корея.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.