Під ударом енергетика на заході України, є жертви та проблеми зі світлом: все про атаку РФ

Головне:

РФ завдала комбінованого удару по Україні: понад 650 дронів і більше 30 ракет.

Атака тривала хвилями: спочатку "Шахеди", під ранок - ракети.

Під ударом - щонайменше 13 областей. Ціль ворога - енергетика. В основному ураження на заході.

Майже повністю знеструмлені: Рівненська, Тернопільська, Хмельницька області. По всій країні введені аварійні відключення світла.

У Києві дрон влетів у дах будинку. 5 постраждалих.

Відомо про жертв на Житомирщині, Київщині та Хмельниччині. Серед них дитина.

Спочатку ворог запустив сотні дронів-камікадзе "Шахед" по Україні хвилями з різних напрямків. Вночі під масованим ударом була зокрема Сумщина, Чернігівщина.

Вже під ранок противник, як пишуть моніторингові канали, застосував крилаті ракети з Ту-95МС, Ту-160, "Калібри" з моря та "Кинджали" з МіГ-31К. Ракети заходили переважно в центр і на захід.

Основний акцент ворог знову зробив на енергетичній інфраструктурі. Через масовану атаку на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. На Одещині після кількох поспіль масованих ударів значна кількість споживачів залишається без світла.

Наразі на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

За словами прем'єра Юлії Свириденко, РФ під час обстрілу застосувала понад 600 дронів і десятки ракет.

"Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України", - написала вона.

Київ та Київщина

Вночі ударні дрони облітали столицю та здебільшого прямували на захід. Втім, під ранок "Шахеди" атакували й Київ.

Так, у Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку.

Через що пошкоджені вікна та балкони у будинку. П'ятеро постраждалих, серед них 16-річна.

На Київщині у Вишгородському районі загинула літня жінка, ще 3 людини поранені. В Обухівському районі пошкоджено приватні будинки.

Житомирщина

У Житомирській області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, повідомляє місцева влада.

Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Наразі відомо про 5 постраждалих, з них неповнолітня. Також відомо про загиблу дитину 2021 року народження.

Рівненщина

Рівне та область росіяни атакували кількома хвилями "Шахедів". В Регіоні є пошкодження двоповерхового багатоквартирного житлового будинку, в якому вибуховою хвилею вибило вікна.

Через відсутність світла тролейбуси у Рівному не курсують.

Тернопільщина

Через атаку Тернопіль тимчасово залишилися без світла. Однак подачу електрики поступово відновлюють. А щоб не зупиняти подачу води та тепла, комунальні служби переходять на резервне живлення. Після цього вода й опалення поступово відновлюватимуться, інформує місцева влада.

Тролейбуси в обласному центрі наразі не курсують - на маршрутах працює більше автобусів.

Хмельниччина

На Хмельниччині під прицілом росіян зокрема було місто Шепетівка, де знаходиться важливий залізничний вузол.

Місцева влада заявила про активну роботу ППО та знищені ворожі цілі. Очевидці заявляють про пожежі після вибухів. Голова ОВА повідомив про загибель людини 1953 року народження.

​Через обстріли зафіксовано перебої з електропостачанням. Сам Хмельницький також опинився без світла.

У зв’язку з чим у місті зафіксовано пониження тиску та відсутність водопостачання в усіх районах. Наразі енергетики працюють над відновленням електроживлення та переключенням обладнання на резервні джерела.

У Кам'янці-Подільському комунальники наразі працюють над відновленням електроенергії на об'єктах тепло- та водопостачання й водовідведення.

Чернігівщина

Для удару по обʼєктах критичної інфраструктури Чернігівської області ворог використав більше 10 "Гераней".

Був удар по одному з підприємств у Прилуках - пошкоджений автопарк. В одному із сіл - влучання в ангар фермерського господарства. Пошкоджена сама будівля і техніка.

Ударні безпілотники поцілили в енергообʼєкт у Новгороді-Сіверському. Щонайменше 5 вибухів. Низка населених пунктів досі залишається без світла.

Сумщина

Масовано Росія атакувала Шостку ударними безпілотниками. Зруйновано обʼєкт критичної інфраструктури.

Частина міста залишилися без електроенергії та опалення. Комунальні підприємства та лікарні перейшли на генератори.

На місці удару працюють аварійно-відновлювальні бригади, про це повідомив міський голова Микола Нога.

Львівщина

На Львівщині уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури, є пошкодження. Втім, як каже голова ОВА Максим Козицький, завдяки роботі сил оборони масштаби наслідків вдалося суттєво зменшити.

Одещина

Масована нічна атака дронами велася росіянами по півдню області. Пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру.

Уражено цивільний суховантаж, склад, житлові будинки.

Є перебої з електропостачанням, критична інфраструктура працює від генераторів.

Івано-Франківщина

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попереджав про можливий тривалий комбінований удар. Втім, після відбою тривоги написав, що в місті обійшлося без наслідків.

"Дякуємо силам ППО. У нашій громаді все спокійно. На жаль, по області були обстріли", - повідомив Марцінків.

Згідно з даними моніторингових каналів, під загрозою та атакою був район Бурштина, де розташована важлива ТЕЦ та на яку неодноразово націлювалися росіяни.

Як згодом написала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, ворог атакував область із застосуванням ударних дронів. Ціллю став об’єкт критичної інфраструктури.

Зеленський закликав до тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки було більш ніж 650 дронів і значна частина - це "Шахеди". Понад три десятки ракет.

За його словами, загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Втім, були й влучання

"Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати", - написав глава держави.

Реакція союзників

У відповідь на російські удари по території України польські та союзні ВПС розпочали превентивні дії в повітряному просторі Польщі, піднявши у повітря винищувачі.

Наземні системи ППО та радіолокації були переведені у стан підвищеної готовності, повідомляли в Оперативному командуванні польських ЗС.