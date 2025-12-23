Под ударом энергетика на западе Украины, есть жертвы и проблемы со светом: все об атаке РФ

Главное:

РФ нанесла комбинированный удар по Украине: более 650 дронов и более 30 ракет.

Атака продолжалась волнами: сначала "Шахеды", под утро - ракеты.

Под ударом - не менее 13 областей. Цель врага - энергетика. В основном поражение на мероприятии.

Почти полностью обесточены: Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая области. По всей стране введены аварийные отключения света.

В Киеве дрон влетел в крышу дома. 5 пострадавших.

Известно о жертвах на Житомирщине, Киевщине и Хмельнитчине. Среди них ребенок.

Сначала враг запустил сотни дронов-камикадзе "Шахед" по Украине волнами с разных направлений. Ночью под массированным ударом была в частности Сумщина, Черниговщина.

Уже под утро противник, как пишут мониторинговые каналы, применил крылатые ракеты с Ту-95МС, Ту-160, "Калибры" с моря и "Кинжалы" с МиГ-31К. Ракеты заходили преимущественно в центр и на запад.

Основной акцент враг снова сделал на энергетической инфраструктуре. Из-за массированной атаки на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также обусловлены обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. В Одесской области после нескольких массированных ударов значительное количество потребителей остается без света.

На всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

По словам премьера Юлии Свириденко, РФ во время обстрела применила более 600 дронов и десятки ракет.

"Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины", - написала она.

Киев и Киевская область

Ночью ударные дроны облетали столицу и в основном направлялись на запад. Впрочем, под утро "Шахеды" атаковали и Киев.

Так, в Святошинском районе обломки упали возле жилого дома.

Из-за чего повреждены окна и балконы в доме. Пятеро пострадавших, среди них 16-летняя.

На Киевщине в Вышгородском районе погибла пожилая женщина, еще 3 человека ранены. В Обуховском районе повреждены частные дома.

Житомирская область

В Житомирской области зафиксировано несколько попаданий или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе, сообщают местные власти.

Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.

Известно о 5 пострадавших, из них несовершеннолетняя. Также известно о погибшем ребенке 2021 года рождения.

Ровенская область

Ровно и область россияне атаковали несколькими волнами "Шахедов". В регионе есть повреждения двухэтажного многоквартирного жилого дома, в котором взрывной волной выбило окна.

Из-за отсутствия света троллейбусы в Ровно не курсируют.

Тернопольская область

Из-за атаки Тернополь временно остались без света. Однако подачу электричества постепенно восстанавливают. А чтобы не останавливать подачу воды и тепла, коммунальные службы переходят на резервное питание. После этого вода и отопление постепенно будут восстанавливаться, информируют местные власти.

Троллейбусы в областном центре пока не курсируют - на маршрутах работает больше автобусов.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области под прицелом россиян в частности был город Шепетовка, где находится важный железнодорожный узел.

Местные власти заявили об активной работе ПВО и уничтоженных вражеских целях. Очевидцы заявляют о пожарах после взрывов. Глава ОГА сообщил о гибели человека 1953 года рождения.

Из-за обстрелов зафиксированы перебои с электроснабжением. Сам Хмельницкий также оказался без света.

В связи с чем в городе зафиксировано понижение давления и отсутствие водоснабжения во всех районах. Сейчас энергетики работают над восстановлением электропитания и переключением оборудования на резервные источники.

В Каменце-Подольском коммунальщики сейчас работают над восстановлением электроэнергии на объектах тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Черниговская область

Для удара по объектам критической инфраструктуры Черниговской области враг использовал более 10 "Гераней".

Был удар по одному из предприятий в Прилуках - поврежден автопарк. В одном из сел - попадание в ангар фермерского хозяйства. Повреждено само здание и техника.

Ударные беспилотники попали в энергообъект в Новгороде-Северском. По меньшей мере 5 взрывов. Ряд населенных пунктов до сих пор остается без света.

Сумщина

Массированно Россия атаковала Шостку ударными беспилотниками. Разрушен объект критической инфраструктуры.

Часть города остались без электроэнергии и отопления. Коммунальные предприятия и больницы перешли на генераторы.

На месте удара работают аварийно-восстановительные бригады, об этом сообщил городской голова Николай Нога.

Львовская область

На Львовщине поражен объект энергетической инфраструктуры, есть повреждения. Впрочем, как говорит председатель ОГА Максим Козицкий, благодаря работе сил обороны масштабы последствий удалось существенно уменьшить.

Одесская область

Массированная ночная атака дронами велась россиянами по югу области. Повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура.

Поражены гражданский сухогруз, склад, жилые дома.

Есть перебои с электроснабжением, критическая инфраструктура работает от генераторов.

Ивано-Франковская область

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупреждал о возможном длительном комбинированном ударе. Впрочем, после отбоя тревоги написал, что в городе обошлось без последствий.

"Спасибо силам ПВО. В нашей громаде все спокойно. К сожалению, по области были обстрелы", - сообщил Марцинкив.

Согласно данным мониторинговых каналов, под угрозой и атакой был район Бурштына, где расположена важная ТЭЦ и на которую неоднократно нацеливались россияне.

Как впоследствии написала председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, враг атаковал область с применением ударных дронов. Целью стал объект критической инфраструктуры.

Зеленский призвал к давлению на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки было более 650 дронов и значительная часть - это "Шахеды". Более трех десятков ракет.

По его словам, в целом под ударом уже были по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Впрочем, были и попадания

"Этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах. Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. Путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать. И это означает, что мир давит на Россию недостаточно. Сейчас надо реагировать", - написал глава государства.

Реакция союзников

В ответ на российские удары по территории Украины польские и союзные ВВС начали превентивные действия в воздушном пространстве Польши, подняв в воздух истребители.

Наземные системы ПВО и радиолокации были переведены в состояние повышенной готовности, сообщали в Оперативном командовании польских ВС.