Под ударом десантный корабль и нефтетерминал: детали атаки на Новороссийск

Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в РФ. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

"Этой ночью бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ", - сообщают источники.

Так, зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

Операцию СБУ провела совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС ВСУ Украины.

Кстати, во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На видео видны неоднократные попадания ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома.

Порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.

"СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России, которыми она финансирует войну против Украины, а также ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага", - сообщил информированный источник в СБУ.