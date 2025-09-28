ua en ru
Під ударом Біла Церква і не тільки: з'явилися фото наслідків атаки на Київщину

Київська область, Неділя 28 вересня 2025 06:56
UA EN RU
Під ударом Біла Церква і не тільки: з'явилися фото наслідків атаки на Київщину Фото: ворог масовано атакував Київську область дронами і ракетами (DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області внаслідок повітряного удару РФ пошкоджені житлова інфраструктура, підприємство та автомобілі. Внаслідок обстрілу є поранені серед місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

За його словами у Фастівському районі пошкодження отримали п'ятеро людей - працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається їм на місці.

На території підприємства виникла пожежа, вона уже ліквідована.

"У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована", - зазначив Калашник.

Він додав, що попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Їм надано медичну допомогу на місці.

Фото: голова Київської ОДА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk/7192)

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня режим Путіна масовано атакує Україну ракетами й ударними дронами.

У Києві загорівся житловий будинок, зафіксоване падіння уламків у кількох районах.

Близько 06:00 у столиці прогриміли потужні вибухи - росіяни вдарили по місту крилатими ракетами.

Також внаслідок атаки загорілися будинки в чотирьох районах Київської області.

Усі подробиці про комбіновану нічну атаку, - в авторському матеріалі РБК-Україна.

