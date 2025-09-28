Під ударом Біла Церква і не тільки: з'явилися фото наслідків атаки на Київщину

У Київській області внаслідок повітряного удару РФ пошкоджені житлова інфраструктура, підприємство та автомобілі. Внаслідок обстрілу є поранені серед місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

За його словами у Фастівському районі пошкодження отримали п'ятеро людей - працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається їм на місці.

На території підприємства виникла пожежа, вона уже ліквідована.

"У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована", - зазначив Калашник.

Він додав, що попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Їм надано медичну допомогу на місці.

Фото: голова Київської ОДА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk/7192)