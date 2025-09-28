ua en ru
Через масований удар "Шахедів" палають будинки у 4 районах Київської області

Неділя 28 вересня 2025
Через масований удар "Шахедів" палають будинки у 4 районах Київської області
Автор: Валерій Савицький

У Київській області внаслідок атаки російских "Шахедів", спалахнули пожежі та пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

За його словами, наслідки ворожої атаки наразі фіксуються у 4 районах області.

Так, у Бучанському районі сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів.

У Фастівському районі виникла пожежа приватного будинку.

У Білоцерківському районі загорілися приватні будинки і нежитлових приміщення.

В Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитої цілі спалахнула пожежа господарчої будівлі.

Калашник зазначив, що всі оперативні служби залучені до ліквідації наслідків.

Росія масовано атакує Україну з повітря

Російські терористи запустили велику кількість ударних дронів по Україні в ніч на 28 вересня.

У Києві вже двічі за ніч лунали вибухи через роботу сил ППО по ворожих БпЛА.

У столиці частково зруйнований п'ятиповерховий будинок і зафіксоване падіння уламків в кількох районах.

Детальніше про масштабний нічний обстріл України, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

