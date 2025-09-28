ua en ru
У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом крилатих ракет

Неділя 28 вересня 2025 06:11
У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом крилатих ракет Фото: людей закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни зранку, 28 вересня, атакували Київ крилатими ракетами. У столиці пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Зазначимо, що прямо зараз ворог здійснює комбіновану атаку на Україну, включаючи удари по Києву.

Приблизно о 6 ранку у місті було чути дуже гучні вибухи. Водночас військові інформували, що в напрямку столиці летять крилаті ракети росіян. Через кілька хвилин потужні вибухи повторилися.

Окрім того, наразі відомо, що в напрямку Києва знову летять ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. У зв'язку з комбінованою атакою, зокрема, через ракетну небезпеку , сигнал досі по всій території України.

У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом крилатих ракет

Обстріл Києва

Нагадаємо, що протягом цієї ночі ворог вже неодноразово намагався атакувати столицю.

Перше дронова атака почалася приблизно о другій годині ночі. Друга ближче до четвертої ранку.

Наразі відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житлову інфраструктуру та постраждали троє людей.

Детальніше про наслідки дронової атаки РФ на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

