Под ударом Белая Церковь и не только: появились фото последствий атаки на Киевщину

Киевская область, Воскресенье 28 сентября 2025 06:56
Под ударом Белая Церковь и не только: появились фото последствий атаки на Киевщину Фото: враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами (DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области в результате воздушного удара РФ повреждены жилая инфраструктура, предприятие и автомобили. В результате обстрела есть раненые среди местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

По его словам в Фастовском районе повреждения получили пять человек - работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается им на месте.

На территории предприятия возник пожар, он уже ликвидирован.

"В Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей. Пожар ликвидирован", - отметил Калашник.

Он добавил, что предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Им оказана медицинская помощь оказана на месте.

Фото: председатель Киевской ОГА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk/7192)

Напомним, в ночь на 28 сентября режим Путина массированно атакует Украину ракетами и ударными дронами.

В Киеве загорелся жилой дом, зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Около 06:00 в столице прогремели мощные взрывы - россияне ударили по городу крылатыми ракетами.

Также в результате атаки загорелись дома в четырех районах Киевской области.

Все подробности о комбинированной ночной атаке, - в авторском материале РБК-Украина.

