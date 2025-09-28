Под ударом Белая Церковь и не только: появились фото последствий атаки на Киевщину

В Киевской области в результате воздушного удара РФ повреждены жилая инфраструктура, предприятие и автомобили. В результате обстрела есть раненые среди местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника .

По его словам в Фастовском районе повреждения получили пять человек - работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается им на месте.

На территории предприятия возник пожар, он уже ликвидирован.

"В Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей. Пожар ликвидирован", - отметил Калашник.

Он добавил, что предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Им оказана медицинская помощь оказана на месте.

Фото: председатель Киевской ОГА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk/7192)