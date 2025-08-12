Під ударом багатоповерхівки та ЛЕП, є поранена: росіяни атакували Дніпропетровщину (фото)

Окупанти обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду з артилерії та FPV-дронів. Під час атак постраждала 55-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено дві багатоповерхівки та лінію електропередач.

За уточненими даними, вчора вдень через артобстріл Марганецької громади спалахнула пожежа, яка знищила приватний будинок.

Межівську громаду Синельниківського району ворог атакував безпілотниками. Внаслідок ударів:

зайнялася покинута будівля;

пошкоджено місцевий заклад культури;

сталося руйнування адмінбудівлі, гімназії та їдальні;

господарські споруди вигоріли вщент.

Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область (https://t.me/dnipropetrovskaODA)