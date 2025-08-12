Під ударом багатоповерхівки та ЛЕП, є поранена: росіяни атакували Дніпропетровщину (фото)

Російські війська до пізнього вечора та вранці били по Дніпропетровщині. Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа та є поранена жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Окупанти обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду з артилерії та FPV-дронів. Під час атак постраждала 55-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено дві багатоповерхівки та лінію електропередач.
За уточненими даними, вчора вдень через артобстріл Марганецької громади спалахнула пожежа, яка знищила приватний будинок.
Межівську громаду Синельниківського району ворог атакував безпілотниками. Внаслідок ударів:
Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, 6 серпня армія РФ атакувала села Вищетарасівка та Іллінка Нікопольського району, а також Нікополь. В останньому рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу. Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник, а також двоє цивільних осіб.
7 серпня під ударом БПЛА знову опинилася Дніпропетровщина та місто Дніпро, де було поранено трьох мирних жителів. Також зазнали руйнувань багатоповерхівки та адмінбудівлі.
10 серпня армія РФ атакувала залізничну станцію у Синельниковому, через що рух поїздів був тимчасово призупинено.