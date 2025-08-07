З'явились фото руйнівних наслідків обстрілів Дніпропетровщини

У ніч на 7 серпня збройні формування РФ завдали масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули четверо мирних мешканців, а ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.

У ніч на 7 серпня збройні формування РФ здійснили масовану атаку безпілотниками по території Дніпропетровської області. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки травмовано трьох мирних жителів. Також: пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі містян,

знищено адміністративну будівлю,

руйнувань зазнало транспортне підприємство. Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область (t.me/dnipr_gp_gov_ua) Ситуація по області У Павлограді вогнем знищено дачний будинок та легковий автомобіль. У Криворізькому районі горіла нежитлова будівля, у самому Кривому Розі - модульний будинок. У Синельниківському районі поранено жінку. Пошкоджено приватну оселю, дах ліцею та легковий автомобіль. Окрім того, вчора, 6 серпня, під ворожим вогнем опинилися села Вищетарасівка та Іллінка Нікопольського району, а також місто Нікополь. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще восьмеро отримання поранення. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю, ліцей та транспортні засоби.