З'явились фото руйнівних наслідків обстрілів Дніпропетровщини
У ніч на 7 серпня збройні формування РФ завдали масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули четверо мирних мешканців, а ще 12 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.
У ніч на 7 серпня збройні формування РФ здійснили масовану атаку безпілотниками по території Дніпропетровської області.
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки травмовано трьох мирних жителів. Також:
- пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі містян,
- знищено адміністративну будівлю,
- руйнувань зазнало транспортне підприємство.
Ситуація по області
У Павлограді вогнем знищено дачний будинок та легковий автомобіль.
У Криворізькому районі горіла нежитлова будівля, у самому Кривому Розі - модульний будинок.
У Синельниківському районі поранено жінку. Пошкоджено приватну оселю, дах ліцею та легковий автомобіль.
Окрім того, вчора, 6 серпня, під ворожим вогнем опинилися села Вищетарасівка та Іллінка Нікопольського району, а також місто Нікополь. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще восьмеро отримання поранення.
Пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю, ліцей та транспортні засоби.
Удар РФ по Україні 7 серпня
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Так, вибухи лунали у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі.
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.
Вже зранку, 7 серпня, вибух пролунав у Миколаєві. Незадовго до цього в області оголосили повітряну тривогу. В результаті обстрілу частина міста залишилась без світла та води.