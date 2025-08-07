ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

З'явились фото руйнівних наслідків обстрілів Дніпропетровщини

Дніпропетровська область, Четвер 07 серпня 2025 11:15
UA EN RU
З'явились фото руйнівних наслідків обстрілів Дніпропетровщини Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 7 серпня збройні формування РФ завдали масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули четверо мирних мешканців, а ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.

У ніч на 7 серпня збройні формування РФ здійснили масовану атаку безпілотниками по території Дніпропетровської області.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки травмовано трьох мирних жителів. Також:

  • пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі містян,
  • знищено адміністративну будівлю,
  • руйнувань зазнало транспортне підприємство.
Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Ситуація по області

У Павлограді вогнем знищено дачний будинок та легковий автомобіль.

У Криворізькому районі горіла нежитлова будівля, у самому Кривому Розі - модульний будинок.

У Синельниківському районі поранено жінку. Пошкоджено приватну оселю, дах ліцею та легковий автомобіль.

Окрім того, вчора, 6 серпня, під ворожим вогнем опинилися села Вищетарасівка та Іллінка Нікопольського району, а також місто Нікополь. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще восьмеро отримання поранення.

Пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю, ліцей та транспортні засоби.

Удар РФ по Україні 7 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Так, вибухи лунали у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.

Вже зранку, 7 серпня, вибух пролунав у Миколаєві. Незадовго до цього в області оголосили повітряну тривогу. В результаті обстрілу частина міста залишилась без світла та води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
Новини
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО