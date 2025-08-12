RU

Под ударом многоэтажки и ЛЭП, есть раненая: россияне атаковали Днепропетровскую область (фото)

Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область (facebook com Сергей Крук)
Автор: РБК-Украина

Российские войска до позднего вечера и утром били по Днепропетровской области. Повреждены дома, вспыхнул пожар и есть раненая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Оккупанты обстреливали Никополь и Мировскую громаду из артиллерии и FPV-дронов. Во время атак пострадала 55-летняя женщина - ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены две многоэтажки и линия электропередач.

По уточненным данным, вчера днем из-за артобстрела Марганецкой громады вспыхнул пожар, который уничтожил частный дом.

Межевскую громаду Синельниковского района враг атаковал беспилотниками. В результате ударов:

  • загорелось заброшенное здание;
  • повреждено местное учреждение культуры;
  • произошло разрушение админздания, гимназии и столовой;
  • хозяйственные постройки выгорели дотла.
 
 

Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, 6 августа армия РФ атаковала села Вышетарасовка и Ильинка Никопольского района, а также Никополь. В последнем спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела. В результате удара погиб 23-летний спасатель, а также двое гражданских лиц.

7 августа под ударом БПЛА снова оказалась Днепропетровская область и город Днепр, где были ранены трое мирных жителей. Также подверглись разрушениям многоэтажки и админздания.

10 августа армия РФ атаковала железнодорожную станцию в Синельниково, из-за чего движение поездов было временно приостановлено.

