Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Під ударом аеродром та арсенал: диверсанти порушили зв'язок у Липецьку РФ

Фото: диверсанти порушили зв'язок у Липецьку РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Агенти "Атеш" пошкодили важливий пункт зв'язку у російському Липецьку поблизу військового аеродрому та стратегічного арсеналу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

Читайте також: Диверсія "Атеш" на російській залізниці: що партизани вивели з ладу

"Агенти нашого руху провели диверсійну акцію в Липецьку, в результаті якої було знищено вежу зв'язку, задіяну в передачі даних та координації силових структур ЗС РФ", - заявили у "Атеш".

Повідомляється, що у зоні дії вежі знаходилися 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотників, військовий аеродром Липецьк та 260-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління.

За даними диверсантів, подібні вежі забезпечують службові та військові канали зв'язку, у тому числі резервні. Знищення об'єкта призвело до порушення сталого зв'язку, перебоїв у передачі інформації та зниження керованості задіяних підрозділів.

" Кожен такий об'єкт – це частина системи, що працює на війну, та її знищення – прямий удар по здатності супротивника координувати дії та оперативно реагувати", - підкреслили у "Атеш".

Диверсії у РФ

Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" частково знеструмили завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ.

Також раніше агент партизанського руху успішно провів диверсію у промисловій зоні Володарського району Брянської області, вивівши з ладу обладнання електропідстанції.

Окрім того, ми писали, що 21 січня агенти провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області, зупинивши перекидання боєприпасів, пального та лігістичних вантажів для окупантів у бік Харківської області.

Вторгнення Росії до УкраїниЛипецк