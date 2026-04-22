Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками. Під атакою були портова та транспортна інфраструктура, є жертви.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки удару.
Головне
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 квітня РФ атакувала Україну 215 ударними дронами з семи напрямків, близько 140 із них – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 189 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
"Вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура", - зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових обʼєктів. На щастя, минулося без постраждалих. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків.
"Російські окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук. Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративній будівлі на площі 100 кв. м", - повідомили у ДСНС.
Зазначається, що загиблих та постраждалих немає, на місці події працювали рятувальники.
"Ворог атакував Дніпро. Сталося кілька пожеж. Попередньо, минулося без постраждалих", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Він також зазначив, що в результаті ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки та авто.
Російські війська вночі у Запоріжжі атакували залізницю. За словами глави ОВА, внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.
"Вночі ворог завдав масованого удару по селу в Ямпільській громаді, російські БпЛА влучили у житлові будинки. На місцях ударів виникли пожежі", - зазначив глава Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, на жаль, в одному з будинків виявили тіло загиблої цивільної людини. Особа встановлюється.
Нагадаємо, напередодні, 21 квітня, окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тоді загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Ворог цинічно бив по житловій забудові дронами та артилерією.