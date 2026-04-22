Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки

Чим бив ворог

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 квітня РФ атакувала Україну 215 ударними дронами з семи напрямків, близько 140 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 189 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Одеса та область

"Вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура", - зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових обʼєктів. На щастя, минулося без постраждалих. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків.

Харківщина

"Російські окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук. Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративній будівлі на площі 100 кв. м", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що загиблих та постраждалих немає, на місці події працювали рятувальники.

Дніпро

"Ворог атакував Дніпро. Сталося кілька пожеж. Попередньо, минулося без постраждалих", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він також зазначив, що в результаті ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки та авто.

Запоріжжя

Російські війська вночі у Запоріжжі атакували залізницю. За словами глави ОВА, внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

Сумщина

"Вночі ворог завдав масованого удару по селу в Ямпільській громаді, російські БпЛА влучили у житлові будинки. На місцях ударів виникли пожежі", - зазначив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, на жаль, в одному з будинків виявили тіло загиблої цивільної людини. Особа встановлюється.