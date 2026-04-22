Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки

08:51 22.04.2026 Ср
3 мин
Россияне ночью атаковали ряд регионов дронами: фото последствий
aimg Константин Широкун
Фото: россияне ночью атаковали ряд регионов дронами (t.me/dsns_telegram)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками. Под атакой были портовая и транспортная инфраструктура, есть жертвы.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях удара.

Читайте также: Враг ударил по транспортной инфраструктуре Запорожской области, есть жертва, - ОГА

Главное

  • Россияне запустили по Украине 215 дронов, ПВО ликвидировала 189 вражеских целей
  • Одесса: под ударом была портовая инфраструктура, возникло несколько пожаров
  • Днепр: горели дома и авто.
  • Запорожье: россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру, от ранений погиб один человек.

Чем бил враг

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 апреля РФ атаковала Украину 215 ударными дронами с семи направлений, около 140 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 189 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Одесса и область

"Ночью враг снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура", - отметил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение портовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий.

Харьковская область

"Российские оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие в поселке Великий Бурлук. В результате атаки произошел пожар в административном здании на площади 100 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, на месте происшествия работали спасатели.

Днепр

"Враг атаковал Днепр. Произошло несколько пожаров. Предварительно, обошлось без пострадавших", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Он также отметил, что в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и авто.

Запорожье

Российские войска ночью в Запорожье атаковали железную дорогу. По словам главы ОВА, в результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб. Еще один человек получил ранения.

Сумская область

"Ночью враг нанес массированный удар по селу в Ямпольской громаде, российские БпЛА попали в жилые дома. На местах ударов возникли пожары", - отметил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

По его словам, к сожалению, в одном из домов обнаружили тело погибшего гражданского человека. Личность устанавливается.

Напомним, накануне, 21 апреля, оккупанты нанесли 725 ударов по Запорожью и Запорожскому району. Тогда погибли два человека, еще десять получили ранения. Враг цинично бил по жилой застройке дронами и артиллерией.

