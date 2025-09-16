Під удар на Київщині потрапив "Епіцентр", спалахнула масштабна пожежа

"Сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії "Епіцентр" на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники", - йдеться в заяві.

В компанії зазначають, що, серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але "Епіцентр" вкотре зазнав значних втрат.

"За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила 1 млрд доларів", - додають у заяві.

Оновлено 12:35. В ДСНС також показали фото пожежі

Зараз триває ліквідація вогню в складській будівлі компанії. Пожежа спалахнула внаслідок російського удару БпЛА. До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС. Працює авіація та спеціалізована робототехніка.

Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка.

Атака на Київську область

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог вкотре атакував мирні населені пункти області дронами. Зокрема під ударом опинилася Київщина, в регіоні працювали сили ППО.

Втім, є у Фастівському районі. Там вночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території ТЦ "Епіцентр". Однак під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав.

Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру "Епіцентру". Рятувальники працюють на місці.

Усього в Фастівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.