Понад сто дронів та удари РСЗВ по Запоріжжю: чим била РФ і як спрацювала ППО
В ніч на 16 вересня росіяни запустили по Україні 113 дронів та вдарили з реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю. Є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За даними військових, противник атакував 113-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Близько 70 із них становили "Шахеди".
Сили ППО у взаємодії з авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами знищили або подавили 89 ворожих безпілотників на півночі, сході, півдні та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Два ворожі безпілотники - в повітрі.
Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо "Торнадо-С").
Атака на Україну 16 вересня
Сьогодні вночі російські терористи масовано атакували ракетами й артилерією Запоріжжя.
У місті зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення, автомобілі, вибиті вікна та пошкоджені фасади.
Також окупанти атакувави дронами місто Суми. Внаслідок обстрілу сталася пожежа та частково зникло світло.