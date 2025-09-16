ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Сумах після ударів РФ виникла пожежа, частина міста без електроенергії

Вівторок 16 вересня 2025 04:44
UA EN RU
У Сумах після ударів РФ виникла пожежа, частина міста без електроенергії Фото: служби вже ліквідовують наслідки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 16 вересня російські окупанти атакували дронами місто Суми. Внаслідок обстрілу сталася пожежа та частково зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова і канал очільника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

Зокрема, Григоров поінформували, що у місті зафіксовано два влучання. Обидва не у житловому секторі, постраждалих немає. Проте є інші наслідки.

"Через атаку частина міста тимчасово без електропостачання. Енергетики вже працюють над оперативним відновленням світла", - написав він.

Через кілька хвилин глава Сумської МВА Сергій Кривошеєнко розповів більш детально про наслідки.

Зокрема, він повідомив, що один удар прийшовся по складській будівлі, внаслідок чого відбулося загоряння. Обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок іншого влучання частина абонентів у Зарічному районі міста - без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста", - поінформував Кривошеєнко.

Він додав, що усі відповідні служби задіяні, щоб ліквідувати наслідки і якнайшвидше відновити світло.

Обстріл Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують місто Суми, застосовуючи для ударів безпілотні літальні апарати, різного типу ракети та авіабомби

Наприклад, в ніч на 11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.

Як повідомляли влада, через російську атаку було пошкоджено будівлю навчального закладу та транспорт. Крім цього, у трьох житлових будинках постраждали вікна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні Блекаут
Новини
До Ради внесли проєкт держбюджету-2026
До Ради внесли проєкт держбюджету-2026
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"