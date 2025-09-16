Росіяни вдарили по фермерському господарству на Миколаївщині: загинув тракторист
Російські терористи обстріляли фермерське господарство у Миколаївській області. Внаслідок атаки загинув водій трактору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Він зазначив, що декілька годин тому росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді Миколаївської області.
"Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактору. Це була цілеспрямована атака по цивільним, мразоти точно розуміли куди бʼють", - зазначив Кім.
Повітряні атаки РФ
В ніч на 16 вересня армія Росії знову запустила в напрямку України дрони "Шахед".
У Києві вдруге оголосили повітряну тривогу, на околицях міста було чути вибухи через роботу ППО.
Близько півночі військові агресора обстріляли Запоріжжя. У місті сталися пожежі, пошкоджені будинки, є загиблий і поранені серед жителів.
Також ввечері 14 вересня агресор вдарив авіабомбами по Краматорську. Внаслідок обстрілу постраждали 19 людей.