Під прицілом були пункти управління та склади: ЗСУ завдали серію ударів по окупантах

Сили оборони України завдали серію ударів по ворогу на тимчасово окупованих територіях. Уражені пункти управління, склади та райони зосередження російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога", - йдеться в повідомленні.
Так, одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Зокрема, під удари потрапили пункт управління дронами в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (район н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також українські воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.
У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.
Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один - у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший - у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.
Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.
Нагадаємо, 18 лютого Сили оборони уразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ, пункти управління дронами та зосередження сил і засобів ворога.
У ніч на 17 лютого ЗСУ завдали удару по російському вертольоту Ка-27 на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, вони уразили кілька пунктів управління дронами ворога.
Також Сили оборони завдали ударів по Ільському НПЗ у Краснодарському краї та низці логістичних і військових об’єктів росіян на окупованих територіях.