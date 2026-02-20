Під прицілом були пункти управління та склади: ЗСУ завдали серію ударів по окупантах

"У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога", - йдеться в повідомленні.

Так, одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Зокрема, під удари потрапили пункт управління дронами в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (район н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також українські воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.

У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один - у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший - у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.