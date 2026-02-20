Под прицелом были пункты управления и склады: ВСУ нанесли серию ударов по оккупантам

"В рамках системных и планомерных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора, Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам врага", - говорится в сообщении.

Так, сразу несколько целей были поражены на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В частности, под удары попали пункт управления дронами в районе Златополя, склад материально-технических средств (район н.п. Богдановка) и ремонтная база оккупантов в районе Розовки. Также украинские воины били по району сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска.

В районе Любимовки и на Тендровской косе, что на территории временно оккупированной Херсонщины, поражен командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы агрессора.

Также Силы обороны поразили два склада материально-технических средств: один - в районе Лобаново (ВОТ АР Крым), другой - в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.