Под прицелом были пункты управления и склады: ВСУ нанесли серию ударов по оккупантам

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по вражескому на временно оккупированных территориях. Поражены пункты управления, склады и районы сосредоточения российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В рамках системных и планомерных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора, Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам врага", - говорится в сообщении.
Так, сразу несколько целей были поражены на временно оккупированных территориях Запорожской области.
В частности, под удары попали пункт управления дронами в районе Златополя, склад материально-технических средств (район н.п. Богдановка) и ремонтная база оккупантов в районе Розовки. Также украинские воины били по району сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска.
В районе Любимовки и на Тендровской косе, что на территории временно оккупированной Херсонщины, поражен командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы агрессора.
Также Силы обороны поразили два склада материально-технических средств: один - в районе Лобаново (ВОТ АР Крым), другой - в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине.
Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Напомним, 18 февраля Силы обороны поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300ВМ, пункты управления дронами и сосредоточение сил и средств врага.
В ночь на 17 февраля ВСУ нанесли удар по российскому вертолету Ка-27 на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, они поразили несколько пунктов управления дронами врага.
Также Силы обороны нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряду логистических и военных объектов россиян на оккупированных территориях.