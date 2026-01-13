Під Покровськом ЗСУ "Градами" зірвали ротацію та підготовку штурму РФ

Йдеться про мікрорайон Шахтарський, де розвідка зафіксувала ротацію противника та концентрацію сил для наступу.

Після отримання підтверджених даних по ворожих позиціях Січеславські десантники застосували реактивну артилерію "Град". Залп із десяти снарядів накрив район скупчення сил противника.

У результаті удару було знищено легку техніку, а також уражено живу силу окупантів - за наявною інформацією, противник втратив щонайменше шість військових. Через втрату ресурсів ворог був змушений припинити активні дії на цій ділянці.

У військових зазначають, що це лише один з епізодів щоденної бойової роботи українських підрозділів на Покровському напрямку.