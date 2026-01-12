Ворог намагається просочитися у Покровськ вище залізниці, - 7 корпус ДШВ

Російські окупанти активізували спроби просочитися за допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля ворога.

За інформацією військових, нещодавно 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7 корпусу ДШВ відбила атаку понад 20 російських військових та повністю знищила штурмову групу окупантів. Окрім цього, противник намагається вести активні дії в районі промислової зони на північно-західних околицях Покровська. "Ціль противника - накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного", - пояснили у ДШВ. Втім, Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії. У 7 корпусі зазначають, що похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін. Водночас українські військові забезпечені необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Зокрема, налагоджено постачання теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву. Разом з тим, логістичне забезпечення у зоні бойових дій залишається складним. Для доставки необхідних ресурсів Сили оборони використовують важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.