Под Покровском ВСУ "Градами" сорвали ротацию и подготовку штурма РФ

Речь идет о микрорайоне Шахтерский, где разведка зафиксировала ротацию противника и концентрацию сил для наступления.

После получения подтвержденных данных по вражеским позициям Сичеславские десантники применили реактивную артиллерию "Град". Залп из десяти снарядов накрыл район скопления сил противника.

В результате удара была уничтожена легкая техника, а также поражена живая сила оккупантов - по имеющейся информации, противник потерял по меньшей мере шесть военных. Из-за потери ресурсов враг был вынужден прекратить активные действия на этом участке.

У военных отмечают, что это лишь один из эпизодов ежедневной боевой работы украинских подразделений на Покровском направлении.