Под Покровском ВСУ "Градами" сорвали ротацию и подготовку штурма РФ

В районе Покровска Донецкой области украинские военные сорвали подготовку российских оккупантов к штурмовым действиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду.
Речь идет о микрорайоне Шахтерский, где разведка зафиксировала ротацию противника и концентрацию сил для наступления.
После получения подтвержденных данных по вражеским позициям Сичеславские десантники применили реактивную артиллерию "Град". Залп из десяти снарядов накрыл район скопления сил противника.
В результате удара была уничтожена легкая техника, а также поражена живая сила оккупантов - по имеющейся информации, противник потерял по меньшей мере шесть военных. Из-за потери ресурсов враг был вынужден прекратить активные действия на этом участке.
У военных отмечают, что это лишь один из эпизодов ежедневной боевой работы украинских подразделений на Покровском направлении.
Покровское направление остается самым горячим участком фронта по интенсивности боевых действий. Российские войска пытаются взять Покровск в кольцо с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные подразделения.
По информации Генштаба ВСУ, 11 января на этом отрезке зафиксировано 46 штурмов со стороны армии РФ. В Десантно-штурмовых войсках отмечают, что основные силы враг сосредоточил на юге города, хотя небольшие группы действуют по всей агломерации. Оккупанты атакуют круглосуточно и несут значительные потери.
В то же время, как сообщил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев, украинские защитники продолжают удерживать северную часть Покровска ориентировочно по линии железной дороги. Попытки противника прорваться туда штурмовыми группами Силы обороны успешно срывают.
Кроме этого мы писали, что российские оккупанты активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги. Однако Силы обороны останавливают усилия врага.