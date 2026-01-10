Під Покровськом найбільше штурмів: Генштаб оновив зведення за 10 січня

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано у повідомленні.

Що відомо про ситуацію на головних напрямках бойових дій: