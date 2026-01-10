Під Покровськом найбільше штурмів: Генштаб оновив зведення за 10 січня

Станом на вечір 10 січня Збройні сили України відбили 139 штурмів російських окупантів. Найскладнішим напрямком залишається Покровський, де було найбільше атак ворога за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України за 10 січня.
"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано у повідомленні.
Що відомо про ситуацію на головних напрямках бойових дій:
Зазначимо, що станом на ранок 10 січня від початку повномасштабного вторгнення Росія загалом втратила приблизно 1 217 810 одиниць живої сили. Протягом минулої доби загальні втрати противника склали 880 осіб.
Варто відзначити, що станом на середину 10 січня було зафіксовано тільки 68 боєзіткнень. Таким чином, кількість атак росіян виросла в два рази за половину доби. Але загальна кількість атак станом на вечір 10 січня значно менша, ніж було зафіксовано за минулу добу - 9 січня окупанти 171 раз намагалися атакувати позиції ЗСУ.